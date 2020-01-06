Римас Куртинайтис: Эту победу на ЦСКА мы посвящаем дню рождения «Химок» Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о победе команды в матче Единой Лиги ВТБ с ЦСКА (96:80).

- В первую очередь хочу выделить настрой команды на эту игру. Иногда тренер не все может, и именно от игроков зависит, как они настроены, как сыграют сверх своих возможностей. Сегодня мы все это видели: игра была жесткой, как всегда против ЦСКА, и я рад, что мы достигли того успеха, которого хотели. Может быть, итоговая разница не соответствует самой игре, потому что мы всегда боремся с ЦСКА на равных.

Также хочу посочувствовать ЦСКА и тренеру Димитрису, однако такова наша работа: один из нас должен быть огорчен. Рад, что сегодня праздник у нас в Химках, тем более вчера была годовщина с момента основания клуба, «Химкам» исполнилось 23 года. Эту победу мы посвящаем дню рождения «Химок», - цитирует специалиста пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем матче лиги «Химки» на своей площадке сыграют с «Енисеем».