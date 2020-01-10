30 очков Шведа не помогли «Химкам» победить «Зенит» в матче Евролиги Баскетболисты «Зенита» одержали победу над «Химками» в домашнем матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:81 (16:15, 20:22, 25:11, 22:33).

В составе подмосковного клуба самым результативным стал защитник Алексей Швед, набравший 30 очков. У санкт-петербургской команды 20 очков на счету Уильяма Томаса.

«Химки» потерпели десятое поражение в Евролиге и занимают 11-е место. «Зенит» остается на последней строчке с пятью победами.

В следующем туре подмосковная команда сыграет с «Валенсией», а питерцы встретятся с «Басконией».