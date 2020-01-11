ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» в матче Евролиги Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Баварией» в гостевой встрече 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25).

В составе московского клуба самым результативным стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев лучший по этому показателю – Грег Монро (20 очков).

ЦСКА занимает пятое в турнирной таблице Евролиги, одержав 12-ю победу. «Бавария» находится на 15-й строчке с шестью победами.

В следующем туре московская команда сыграет против мадридского «Реала», а мюнхенцы отправятся в гости к «Панатинаикосу».