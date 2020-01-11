ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» в матче Евролиги

В составе московского клуба самым результативным стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев лучший по этому показателю – Грег Монро (20 очков).
ЦСКА занимает пятое в турнирной таблице Евролиги, одержав 12-ю победу. «Бавария» находится на 15-й строчке с шестью победами.
В следующем туре московская команда сыграет против мадридского «Реала», а мюнхенцы отправятся в гости к «Панатинаикосу».
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