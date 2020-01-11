Димитрис Итудис: Надеюсь, Сант-Рос поможет нам в отсутствие Клайберна ЦСКА подписал кубинского форварда.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с форвардом Ховардом Сантом-Росом.

«Мы следили за Ховардом довольно давно, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Он может играть на позициях от первого до третьего номера, так что, надеюсь, он поможет нам в отсутствие травмированного Уилла (Клайберна).

Он сейчас в хорошей форме, так что все зависит только от него и от нас, чтобы встроить новичка в команду. Мы уже общались пару раз, и мне нравится уровень его мотивации».

Напомним, с 2018 года Сант-Рос выступал за АЕК. Его средние показатели в нынешнем сезоне составляют: 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи, 2,2 перехвата в чемпионате Греции, 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов ФИБА.

Контракт 28-летнего кубинца с клубом рассчитан до 2023 года. При этом по окончании нынешнего сезона стороны имеют право расторгнуть соглашение.