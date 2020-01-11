Ховард Сант-Рос: Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь ЦСКА Кубинский форвард сменил АЕК на ЦСКА.

Загрузка...

Новичок ЦСКА форвард Ховард Сант-Рос прокомментировал подписание контракта с действующими чемпионами Евролиги.

«Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА, – приводит слова 28-летнего кубинца официальный сайт клуба. – Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде».

Напомним, Сант-Рос перешел в ЦСКА из АЕКа, за который выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне его средние показатели составляют: 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи, 2,2 перехвата в чемпионате Греции, 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов ФИБА.

Сант-Рос подписал контракт до 2023 года. При этом в соглашение прописана обоюдная опция о его досрочном расторжении по окончании нынешнего сезона.