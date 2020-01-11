Никита Курбанов – о победе над «Баварией»: Довольны победой, но не довольны третьей четвертью

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подвел итоги матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (84:77).
«Довольны, что победили, но не довольны третьей четвертью…, – приводит News.ru слова 33-летнего игрока. – В любом случае, мы не опустили руки, не зарылись, не попали под влияние и атмосферу зала, когда болельщики гнали соперника вперед, кричали в нашу сторону».
Отметим, что «Бавария» выиграла третью четверть со счетом 27:18. Курбанов провел на площадке 9 минут 45 секунд, за которые набрал три очка и сделал две результативные передачи.
ЦСКА одержал 12-ю победу и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 января действующие чемпионы Евролиги сыграют дома с «Реалом».
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