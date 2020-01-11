Андрей Зубков: Главное в матчах с «Химками» – закрыть не Шведа, а других игроков - Советский спорт
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11 января 2020 12:06БаскетболЛипкин Антон

Андрей Зубков: Главное в матчах с «Химками» – закрыть не Шведа, а других игроков

«Зенит» обыграл «Химки» в регулярном чемпионате Евролиги.

Форвард «Зенита» Андрей Зубков после матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (83:81) высказался об игре против разыгрывающего подмосковной команды Алексея Шведа.

«Самое главное – закрыть других людей в составе «Химок», чтобы Алексей не мог отдать им много результативных пасов, – приводит News.ru слова 28-летнего игрока. – Пусть он забьет свои 30 (очков), но если не раздаст, допустим, больше пяти передач, то это уже хорошо.

Не смотрел статистику этого поединка с «Химками», но, как мне кажется, у Шведа примерно столько «ассистов» за всю игру, и это стало одним из факторов, которые помогли нам победить».

В матче с «Зенитом» Швед набрал 30 очков и сделал шесть результативных передач. На счету Зубкова, который провел в «Химках» два предыдущих сезона, три очка, два подбора и одна результативная передача.

«Зенит» одержал пятую победу в Евролиге и остается на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре 15 января команда примет «Басконию».

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