Малкин стал второй звездой дня в НХЛ Форвард «Питтсбурга» забил и отдал результативную передачу в матче с «Колорадо».

Загрузка...

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:3 OT) 33-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка. Теперь на его счету 640 передач в лиге, и он догнал чеха Яромира Ягра, с которым теперь делит третье место в истории клуба.

Первой звездой пятницы назван голкипер «Каролины» Петр Мразек. 27-летний чех отразил все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0) и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». По этому показателю он делит первое место в сезоне с Ярославом Галаком («Бостон»), Пеккой Ринне («Нэшвилл»), Тристаном Джерри («Питтсбург») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»).

Третьей звездой дня стал форвард «Детройта» Дилан Ларкин. 23-летний американец забил гол и реализовал единственный послематчевый буллит в матче с «Оттавой» (3:2 Б).