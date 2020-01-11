Евгений Воронов: Не выпустили «Химки» из 85 очков, и это хороший показатель «Зенит» обыграл «Химки» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Защитник «Зенита» Евгений Воронов подвел итоги матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (83:81) на «Арене Мытищи».

«Нам удалось победить благодаря защите, – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы уже дважды играли с «Химками» в этом сезоне и оба раза пропускали по 100 или почти по 100 очков.

Сегодня нам удалось не выпустить их из 85, и это хороший показатель. Даже несмотря на то, что (Алексей) Швед попал 30 очков».

Напомним, ранее «Зенит» два раза дома проиграл «Химкам» в нынешнем сезоне: в ноябре в Евролиге (73:87) и в декабре в Единой лиге ВТБ (101:108). Воронов провел на площадке 16 минут 14 секунд и набрал четыре очка.

«Зенит», одержавший пятую победу в Евролиге, остается на последнем месте в турнирной таблице и в следующем туре 15 января сыграет дома с «Басконией».