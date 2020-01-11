Димитрис Итудис: При всем уважении к «Баварии» мы очень многое ей позволяли ЦСКА обыграл в гостях «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (84:77) в Мюнхене.

«При всем уважении к сопернику мы очень многое ему позволяли, особенно в бросках после получения, которые они искали и попадали – после пик-н-попов, скидок, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – В эти моменты справиться не удалось, но я должен поздравить игроков.

Мы приехали сюда с короткой ротацией в задней линии. У нас много травм, но в ключевые моменты мы сохраняли спокойствие. Сейчас важно собирать победы».

Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс, набравший 27 очков за 32 минуты 50 секунд, проведенных на площадке. Также на счету 29-летнего американца семь передач и пять подборов. Отметим, что третью четверть немцы выиграли со счетом 27:18.

ЦСКА одержал 12-ю победу в Евролиге и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 января действующие чемпионы сыграют дома с «Реалом», который идет вторым.