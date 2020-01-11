Андрей Воронцевич: Игра не складывалась почти до последних минут ЦСКА обыграл «Баварию», позволил сопернику сделать рывок в третьей четверти.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич высказался о матче с «Баварией» (84:77) в Мюнхене в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Игра против немецкой команды получилась непростой, только в концовке решался исход встречи, – приводит News.ru слова 32-летнего игрока. – Тем не менее после второй половины матча мы вели с достаточно большим отрывом в 16 очков. В третьей четверти соперник сделал рывок, и, собственно, произошло то, что игра не складывалась практически до последних минут».

Отметим, что «Бавария» выиграла третью четверть со счетом 27:18. Воронцевич провел на площадке 13 минут 59 секунд, за которые набрал пять очков и сделал два подбора.

ЦСКА одержал 12-ю победу и продолжает занимать пятое место. В следующем туре 14 января команда сыграет дома с «Реалом».