УНИКС проиграл «Монако» в матче Кубка Европы - Советский спорт
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14 января 2020 21:44БаскетболГичунцев Артур

УНИКС проиграл «Монако» в матче Кубка Европы

Встреча прошла в Казани.

Матч второго тура раунда топ-16 Кубка Европы УНИКС – «Монако» завершился поражением российского клуба со счетом 78:84 (16:20, 19:24, 20:17, 23:23).

В составе УНИКСа лучшим оказался Эррик Макколум, набравший 21 очко. У французов отличился Джей Джей О'Брайен. Он принес своей команде 15 очков.

22 января УНИКС примет «Галатасарай», а «Монако» в тот же день сыграет с «Ритасом».

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