18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Валенсией» Встреча прошла на домашнем паркете российского клуба.

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» – «Валенсия» завершился поражением хозяев – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21). В составе победителей 18 очков набрал Фернандо Сан-Эметерио. У «Химок» отличился Алексей Швед. Он принес своей команде 18 очков. 16 января подмосковный клуб примет мадридский «Реал», а «летучие мыши» днем позже встретятся в гостях с «Зенитом». Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур «Химки» – «Валенсия» – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21) «Химки»: Швед (18), Йович (8), Тимма (7), Жеребко (7), Букер (4) – старт; Гилл (12), Эванс (8), Зайцев (6), Карасев (5) «Валенсия»: Сан-Эметерио (18), Доорнекамп (13), Састре (10), Ндур (7), ван Россом (3+7 передач) – старт; Лабери (11), Абальде (9+11 подборов), Мотум (7), Колом (4), Лойд (2), Маринкович (0)