Димитрис Итудис: Против «Реала» ЦСКА показал победный баскетбол и огромный характер Столичный клуб одержал очередную победу в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».

«Поздравляю команду с победой. ЦСКА начал так медленно, что я не мог узнать свою команду. Мы уступали в борьбе, в ситуациях «50 на 50», в контактной игре. Мы включились в борьбу только во второй четверти. За вторую половину - Поздравления команде, с большой буквы. Все проявили характер. Мы показывали победный баскетбол, показали огромный характер и подключили к игре болельщиков. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул», - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА - «Реал» завершился победой хозяев со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12).

После этой встречи столичный клуб расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда одержала 13 побед при шести поражениях. «Реал», проигравший первый раз с 30 октября, - второй (15-4).

16 января мадридцы сыграют в гостях против подмосковных «Химок», а днем позже ЦСКА примет «Басконию».