Ассистент главного тренера БК «Химки»: Против «Валенсии» мы не показали солидной игры Подмосковный клуб потерпел поражение в Евролиге.

Ассистент главного тренера БК «Химки» Ауримас Ясиленис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Валенсии».

«Мы не показали солидной игры в защите и все время искали оптимальную пятерку на площадке. Что касается нападения, то и здесь мы испытывали проблемы. Нам нужно больше агрессии в атаке, больше проходов «внутрь», а также чаще играть на «больших» в «краске», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, вчера в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» со счетом 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21).

Подмосковный клуб расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В 19 проведенных матчах команда одержала восемь побед и потерпела 11 поражений. «Валенсия» - девятая (9-10).

В следующем туре «Химки» примут «Реал» 16 января, а «Валенсия» сыграет в гостях против «Зенита» 17 января.