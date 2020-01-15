«Зенит» одолел «Басконию» в матче Евролиги Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» – «Баскония» завершился в пользу российского клуба – 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).

В составе победителей отличился Уилл Томас, набравший 19 очков. У гостей лучшим оказался Ник Стаускас. На его счету 15 очков.

17 января «Зенит» примет «Валенсию», а «Баскония» в тот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.