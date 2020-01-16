Плаза – о победе над «Басконией»: Мы показали свое лучшее лицо в защите Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза подвел итоги после победы над испанской «Басконией» (72:66) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы ожидали, что это будет тяжелая игра. Мы – и я, и мой тренерский штаб – знали их изначально, знали их характер, характер игроков и клуба. Мы также знали, что они обыграли «Барселону», разгромили «Гран-Канарию» и пытаются прийти в форму. Но мы показали свое лучшее лицо в защите, удержали их ниже 70 очков, и это означает, что команда понимает: защита может сделать все, все идет от защиты.

Впрочем, 21 потеря – это слишком много, некоторые из этих потерь были невынужденными, возможно, потому что мы торопились. Но, в любом случае, хорошо победить дома, потому что последняя победа была в «Юбилейном». Было бы хорошо продолжить второй раунд в таком духе. Игроки это заслужили, и заслужили, возможно, даже больше меня», – сказал Плаза пресс-службе «Зенита».

17 января «Зенит» примет «Валенсию», а «Баскония» в тот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.