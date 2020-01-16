Стал известен расширенный состав мужской сборной России на отбор к Евробаскету-2021 Сбор начнется 16 февраля.

Официальный сайт российской федерации баскетбола опубликовал список из 24 игроков, приглашенных на сбор в Новогорске перед играми отборочного этапа Евробаскета 2021 года.

В списке присутствуют следующие игроки:

Защитники – Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Максим Григорьев («ПАРМА»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»);

Форварды – Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»), центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Напомним, что всего в отборочном этапе примят участие 28 команд, по четыре сборных в группе. Все команды сыграют по шесть матчей. Сборная России оказалась в группе B. Ее соперниками станут Северной Македонии, Эстонии и Италии.

В финальный турнир выходят команды, занявшие первые три места. Итальянцы уже обеспечили себе выход, как одна из стран-хозяек турнира.