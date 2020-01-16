«Реал» опять проиграл в России, мадридцев победили «Химки»

Матч 20-го тура Евролиги «Химки» (Россия) – «Реал» (Мадрид, Испания) завершился со счетом 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).
Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, сделав дабл-дабл – 21 очко и 13 передач. 15 очков набрал Девин Букер.
У «Реала» 20 очков на счету бывшего форварда «Химок» Джордан Микки.
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