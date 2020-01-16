Римас Куртинайтис: Матч против «Реала» – одна из лучших наших игр - Советский спорт
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16 января 2020 23:15БаскетболШарафудинов Виктор

Римас Куртинайтис: Матч против «Реала» – одна из лучших наших игр

Главный тренер БК «Химки» прокомментировал победу над Королевским клубом.

В матче 20-го тура Евролиги «Химки» на своей площадке обыграли мадридский «Реал». Игра закончилась со счетом 102:94.

Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис отметил качественную игру своей команды, особо отметив качественную работу в защите.

«Прежде всего хочу поздравить нашу команду и игроков за проделанную работу, – цитирует Куртинайтиса сайт БК «Химки». – После нескольких поражений нелегко собраться и сыграть против такой хорошей команды, как мадридский «Реал», и к тому же победить. Отличная работа!

В этом сезоне у нас было немало хороших матчей, однако в плане важности, не скрою, мы рассчитывали на победы над «Зенитом» и «Валенсией», потому что играли дома, и это соперники нашего уровня. Что касается матча против «Реала», то и по важности, и по качеству это, пожалуй, одна из наших лучших игр. Не так давно мы еще провели хороший матч против ЦСКА, и эти два матча я считаю одними из лучших на данный момент.

У нас имеются большие проблемы в третьей четверти. Именно в ней случается самая большая «дыра», мы это знаем, говорим об этом на тренировках и собраниях, и сегодня после первой половины мы особенно подчеркнули, что третья четверть – самая главная.

Были моменты, когда и мы, и «Реал» забили сложные мячи. Хорошо, что обменялись этими бросками. В принципе, мы контролировали всю игру и имели достаточно большую разницу. Конечно, можно было лучше сыграть в концовке.

Иногда нас упрекают за игру в защите, потому что судят по забитым очкам. Всем кажется, что мы не защищались, но я думаю, что мы проделали очень хорошую работу в защите, просто в нескольких матчах мы пропускали много очков за последнюю минуту, имея отрыв, достаточный, чтобы выиграть. И сегодня за минуту мы пропустили 12 очков, из-за чего так выглядит итоговый результат. В целом же, думаю, выиграли мы заслуженно».

«Химки», прервав в Евролиге серию из четырех поражений, находятся на 10-м месте, одержав 9 побед в 20 турах.

«Реал» занимает вторую позицию, выиграв 15 матчей из 20.

23 января «Химки» сыграют в Испании с «Басконией».

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