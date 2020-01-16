Алексей Швед: Под конец расслабились, но в целом проделали отличную работу Лидер «Химок» прокомментировал победу над «Реалом» в Евролиге.

В матче 20-го тура Евролиги «Химки» прервали серию из четырех поражений, обыграв дома мадридский «Реал» со счетом 102:94. Лидер подмосковной команды Алексей Швед стал лучшим игроком матча, сделав дабл-дабл. На его счету 21 очко и 13 результативных передач.

После игры Швед отметил самоотверженную игру своей команды.

«Реал» – очень сильный соперник, – цитирует Алексея официальный сайт БК «Химки». – Мы же, в принципе, сыграли так, как должны были и победили. Знаем, как «Реал» любит бежать, они играют очень быстро, забивают много трехочковых, поэтому мы старались не дать им выбросить открытые броски. Может быть, под конец расслабились, а, в целом, проделали отличную работу. Плюс не дали подобрать их большим игрокам.

Впереди матч с «Басконией», которую тренирует хорошо знакомый нам Душко Иванович. Мы провели с ним полтора года и знаем, как он любит играть и в нападении, и в защите. Однако о «Басконии» думать пока рано, еще предстоит матч с «Енисеем».

«Химки» в турнирной таблице Евролиге находятся на 10-м месте, одержав 9 побед в 20 турах. 23 января команда Римаса Куртинайтиса сыграет в гостях с испанской «Баксонией».