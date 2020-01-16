Димитрис Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда Главный тренер ЦСКА дал комментарий накануне матча Евролиги против испанского клуба.

Завтра 17 января московский ЦСКА примет на своей площадке испанскую «Басконию» в рамках 20-го тура Евролиги. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис ждет такого же упорного сражения, как и в предыдущей встрече против мадридского «Реала», отмечая силу соперника.

«У «Басконии» очень атлетичная команда, – цитирует Итудиса официальный сайт БК ЦСКА. – Их приоритет – бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас – решить этот момент. Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждет очередное сражение. Прошу болельщиков отнестись к нему с тем же энтузиазмом, как к предыдущему матчу».

14 января армейцы дома обыграли «Реал» со счетом 60:55, а «Баскония» 15-го числа уступила в Санкт-Петербурге «Зениту» (66:72).

В турнирной таблице команда Итудиса занимает пятое место, одержав 13 побед в 19 матчах. «Баскония» находится на 14-месте с 7 победами.

Матч ЦСКА – «Баскония» состоится завтра 17 января и начнется в 20:00 по московскому времени.