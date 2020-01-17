«Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 января 2020 22:01БаскетболКорегин Владислав

«Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге

Баскетболисты «Зенита» дома уступили «Валенсии» в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 81:86 (16:20, 26:26, 9:17, 30:23).

Самым результативным в составе российской команды стал Эндрю Элбиси, набравший 18 очков, у «Валенсии» 14 очков на счету Вани Маринковича.

Добавим, что «Зенит», потерпевший 14-е поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет дома против греческого «Олимпиакоса».

Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:27 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге Кристина Резцова: В Оберхофе лыжи работали лучше Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, у России худший результат сезона – 11-е место
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Ковальчук опередил Буре по голам в НХЛ Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча всех звезд НХЛ Клод Жюльен: В «Монреале» Ковальчук делает отличную работу
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
«Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15 Хоккей Трофименко Кирилл
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Париж рассчитался с Головиным В перенесенном с осени знаковом матче французской лиги «ПСЖ» разгромил в гостях «Монако» Александра Головина. 16.01.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
22:31 Футбол Янг стал игроком «Интера»
22:25 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужен нападающий, но это должно быть действительно усиление
22:15 Футбол Сикорский о разрыве контракта из-за поездки в Петербург: Предположить не мог, во что это выльется
22:09 Баскетбол ЦСКА вслед за «Реалом» обыграл «Басконию», одержав третью победу кряду
22:08 Биатлон Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге
22:01 Баскетбол «Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге
21:54 Футбол «Локомотив» интересуется голландским форвардом «Бешикташа» Ленсом
21:43 Биатлон Кристина Резцова: В Оберхофе лыжи работали лучше
21:34 Футбол Чемпионат Кипра приостановлен из-за взорванной машины арбитра
21:23 ММА Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем
21:14 ММА Владимир Минеев: Если Серроне не напьется пива, то у него будут шансы победить
21:13 Футбол Гвардиола о вечеринке с моделями: Футболисты «Сити» часто ужинают вместе, мне нравится эта традиция
21:01 ММА Альберт Туменов: Серроне не стоит сбрасывать со счетов в бою с Макрегором
21:00 Футбол Суд взыскал с «Ростова» 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг»
20:52 ММА Эдуард Вартанян: Думаю, что Макгрегор нокаутирует Серроне
20:46 Футбол «Зенит» объявил о том, что Исламхан приехал на сбор клуба в Катар
20:30 Футбол В пресс-службе сборной России представили, как будет играть Жирков в 2036 году (фото)
20:28 Олимпиада Информация о ликвидации министерства спорта РФ не соответствует действительности
20:14 Футбол Соболева не будет в АПЛ этой зимой, игрок испытывает проблемы с оформлением визы
20:11 Футбол Юрист рассказал о том, что игроков «Машука-КМВ» может ждать 2-летняя дисквалификация
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Рынок мигрантов Омской области: кто зарабатывает на иностранцах
На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело
Нижний Новгород может войти в «Золотое кольцо России», интерес к которому снижается
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика