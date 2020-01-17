«Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге

Самым результативным в составе российской команды стал Эндрю Элбиси, набравший 18 очков, у «Валенсии» 14 очков на счету Вани Маринковича.
Добавим, что «Зенит», потерпевший 14-е поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет дома против греческого «Олимпиакоса».
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