ЦСКА вслед за «Реалом» обыграл «Басконию», одержав третью победу кряду Армейцы занимают четвертое место в регулярном чемпионате Евролиги.

Матч 20-го тура Евролиги между московским ЦСКА и испанской «Басконией» завершился со счетом 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32).

Американский разыгрывающий армейцев Майк Джеймс набрал 33 очка, став самым результативным игроком встречи. У «Басконии» сенегальский центрофой Юссуфа Фалль сделал дабл-дабл, отметившись 19 очками и 10 подборами.

ЦСКА, выиграв три матча кряду, занимает четвертое место с 14 победами. Столько же у «Маккаби» из Тель-Авива и у «Барселоны». Израильский клуб идет на третьем месте, а каталонцы – на пятом.

«Баскония» с тремя поражениями подряд занимает 14-ю строчку, выиграв лишь 7 матчей из 20-и.

23 января в 21-м туре ЦСКА вновь сыграет дома против испанской команды. В гости к армейцам приедет «Валенсия». В тот же день «Баскония» примет «Химки».