Йоханнес Фойгтманн: ЦСКА нельзя играть так, как в концовке матча с «Басконией» ЦСКА победил «Басконию», но позволил сопернику отыграть 15 очков в четвертой четверти.

Форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн подвел итоги матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (94:90), в которой играл в трех предыдущих сезонах.

«Рады победе, но понимаем, что нельзя играть так, как мы провели последние четыре-пять минут, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего немца. – Мы потеряли концентрацию, упустили контроль над игрой, дали им забить очень много, и они приблизились к нам вплотную».

Отметим, что ЦСКА проиграл четвертую четверть со счетом 19:32, позволив сопернику сократить отставание с 19 до четырех очков. В матче со своей бывшей командой Фойгтманн набрал десять очков и сделал пять подборов.

ЦСКА одержал 14-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре 23 января действующие чемпионы Евролиги сыграют дома с «Валенсией».