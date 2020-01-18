Йоханнес Фойгтманн: ЦСКА нельзя играть так, как в концовке матча с «Басконией»

Форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн подвел итоги матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (94:90), в которой играл в трех предыдущих сезонах.
«Рады победе, но понимаем, что нельзя играть так, как мы провели последние четыре-пять минут, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего немца. – Мы потеряли концентрацию, упустили контроль над игрой, дали им забить очень много, и они приблизились к нам вплотную».
Отметим, что ЦСКА проиграл четвертую четверть со счетом 19:32, позволив сопернику сократить отставание с 19 до четырех очков. В матче со своей бывшей командой Фойгтманн набрал десять очков и сделал пять подборов.
ЦСКА одержал 14-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре 23 января действующие чемпионы Евролиги сыграют дома с «Валенсией».
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав «Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15 Хоккей Трофименко Кирилл Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент. 16.01.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев