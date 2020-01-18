Димитрис Итудис: ЦСКА перестал играть, когда повел «плюс 19» ЦСКА удержал победу над «Басконией» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (94:90) высказался об игре команды в концовке.

«Мы повели «плюс 19», а это огромная разница по такой игре, – приводит «Р-Спорт» слова Итудиса. – К сожалению, после этого мы перестали играть. У нас нет права на это. До реальной угрозы поражения дело не дошло, но я не хочу скрывать: я расстроен тем, как мы сыграли четвертую четверть».

Отметим, что ЦСКА проиграл четвертую четверть со счетом 19:32. Действующие чемпионы Евролиги вели с преимуществом в 19 очков, но позволили испанцам сократить отставание до четырех очков.

ЦСКА одержал 14-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре 23 января армейцы также дома сыграют с еще одной командой из Испании – «Валенсией».