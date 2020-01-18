Сергей Кущенко: ЦСКА сам себе создал проблемы в концовке матча с «Басконией» ЦСКА победил «Басконию» в Евролиге.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о победе ЦСКА над «Басконией» (94:90) в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«В игре с «Басконией» ЦСКА в концовке сам себе создал проблемы, но в целом армейцы контролировали игру, это было видно, – приводит ТАСС слова Кущенко. – ЦСКА хорошо разобрал соперника».

Напомним, по ходу четвертой четверти ЦСКА вел с преимуществом в 19 очков, но позволил испанцам сократить отставание до четырех очков.

ЦСКА одержал 14-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре 23 января команда сыграет также дома с «Валенсией».