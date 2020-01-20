Димитрис Итудис: Матчем с «Зенитом» завершаем тройную неделю ЦСКА сыграет с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Считаем, что завершаем «тройную неделю», ведь «Зенит» – команда Евролиги, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Соперники обладают определенными качествами, и одним из важнейших является борьба за отскок.

Они хорошо сражаются на щитах, причем не только «большие», но и каждый из защитников. В целом, мы с уважением относимся к «Зениту», к тому, как они играют, как борются».

Отметим, что ЦСКА сыграет с «Зенитом» в третий раз в сезоне: 7 октября питерцы победили в Москве в Единой лиге ВТБ (82:79), а 1 ноября армейцы были сильнее в Санкт-Петербурге в Евролиге (87:70).

На прошлой неделе ЦСКА одержал две победы в Евролиге: над «Реалом» (60:55) и «Басконией» (94:90).

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 20 января на «Сибур Арене». Начало игры – 20:00 (мск).