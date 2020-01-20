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Жоан Пласа: Возможно, никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, а «Зениту» нужно оставаться скромным - Советский спорт
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20 января 2020 16:37БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: Возможно, никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, а «Зениту» нужно оставаться скромным

«Зенит» примет ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Возможно, никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, если ЦСКА диктует свой ритм, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Нам же нужно оставаться скромными даже несмотря на то, что мы уже побеждали эту команду, очень плотно защищаться, не дарить им подарки в виде потерь, подборов в нападении, очень сложных бросков с нашей стороны».

Напомним, «Зенит» и ЦСКА проведут третий матч в сезоне. Ранее команды встречались 7 октября в Москве в Единой лиге ВТБ (79:82) и 1 ноября в Санкт-Петербурге в Евролиге (70:87).

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 20 января на «Сибур Арене». Начало игры – 20:00 (мск).

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