Димитрис Итудис: Серьезно отнеслись к матчу с «Зенитом» Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче с «Зенитом» (82:63), который прошел в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- Поздравляю команду, мы играли серьезно, прежде всего, в защите. Серьезно отнеслись к «Зениту». Сейчас, после двойной недели, очевидно, что команды Евролиги перегружены – это относится и к нам, и к «Зениту», и к другим. В таких условиях важна «глубина» состава. Сегодня на полном ходу после травмы был Дани, на полном ходу Ваня, Ховард. Это нам очень помогло, - передает слова Итудиса пресс-служба армейцев.

После этой встречи ЦСКА, одержавший 11-ю победу в регулярном чемпионате, расположился на второй строчке в турнирной таблице лиги. В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против «Нижнего Новгорода».