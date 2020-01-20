Жоан Пласа: Нужно поздравить ЦСКА, соперник был сегодня лучше и заслужил победу Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (63:82).

- Нужно поздравить ЦСКА, соперник был сегодня лучше и заслужил победу. Если честно, то три игры за шесть дней - это очень сложно для нас. Но нам нужно учиться, надо играть больше таких недель. Ни для кого это не просто, даже для ЦСКА, хотя у них существенно больше «скамейка», но тем более это непросто для нас. Но, повторюсь, нужно учиться. У нас не так много игроков, у которых был опыт игры в подобных временных условиях, у большинства же это впервые в этом сезоне. Сегодня же нам нельзя жаловаться, у ЦСКА просто больше таланта, что они сегодня и доказали, - передает слова специалиста пресс-служба «Зенита».

После этой встречи «Зенит», потерпевший седьмое поражение в чемпионате, расположился на пятом месте в турнирной таблице лиги. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга на своей площадке примет УНИКС.