Жоан Пласа: Мы могли бы и не доводить до нервной концовки матч с «Олимпиакосом» Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о победе в матче 21-го тура Евролиги над «Олимпиакосом» (91:87).

– Думаю, что сегодня мы заслужили победу. Мы много мучались, особенно в первой половине, когда давали «Олимпиакосу» собирать слишком много подборов в нападении. Но во второй половине соперник взял всего три, поэтому мы можем сказать, что проделали неплохую работу.

Мы могли бы и не доводить до нервной концовки, но каждый раз, когда нужно было переламывать матч, мы делали ошибку – теряли мяч или бросали из неудобных позиций. Но, в любом случае, если вы посмотрите на статистику, то увидите, что у них всего 5 человек набрали очки, тогда как у нас в очках почти вся команда, – передает слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой игры в турнирной таблице «Зенит» поднялся на 16-е место. В активе команды из Санкт-Петербурга 7 побед в 21 матче.