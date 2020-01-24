Владислав Трушкин: Радостно, что в матче с «Олимпиакосом» смогли поправить процент трехочковых Форвард «Зенита» Владислав Трушкин прокомментировал победу команды в матче 21-го тура Евролиги над «Олимпиакосом» (91:87).

– Поздравляю наших болельщиков с победой, нам очень приятно выигрывать у них на глазах. Мы чувствуем их поддержку! Сегодня, мне кажется, игра была интересная для просмотра, с нервом, к нам приехали звезды – Принтезис, Спанулис, Папаниколау. Не смотрел в статистику, но в последних играх с ЦСКА и «Валенсией» у нас немного упал процент трехочковых… Но радостно, что сегодня мы смогли поправить этот процент. Но прежде всего важно, конечно, что мы победили. Надеюсь, что продолжим в том же духе, – передает слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой игры в турнирной таблице «Зенит» поднялся на 16-е место. В активе команды из Санкт-Петербурга 7 побед в 21 матче.