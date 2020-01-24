Георгиос Барцокас: Когда были близки к тому, чтобы сравнять счет, теряли мяч и отправляли «Зенит» в Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение команды в выездном матче 21-го тура Евролиги «Зениту» (87:91).

- Нам нужно было лучше играть и в защите, и в нападении. Для победы нужно было задействовать больше игроков, большее количество игроков должны были внести свой вклад в защите и нападении. Мы проиграли во всех игровых ситуациях, когда шансы на успех были равны. Когда мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, теряли мяч и отправляли «Зенит» в отрыв, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Зенит» поднялся на 16-е место в турнирной таблице. В активе команды из Санкт-Петербурга 7 побед в 21-й встрече.