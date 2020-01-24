Никита Курбанов: Благодаря игре Фойгтманна наши провалы в ротации были незаметны - Советский спорт
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24 января 2020 10:16БаскетболЛипкин Антон

Никита Курбанов: Благодаря игре Фойгтманна наши провалы в ротации были незаметны

ЦСКА выиграл у «Валенсии» в Евролиге.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над «Валенсией» (81:70) в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги во дворце спорта «Мегаспорт» высказался о кадровых проблемах команды.

«Конечно, сказывается на ротации, когда у тебя минус три игрока в обойме, но можно сказать, что в целом те, кто находился на паркете, выступали довольно-таки ровно, – приводит News.ru слова 33-летнего игрока. – Плохо, когда не хватает людей. Но за счет того, что Йоханнес (Фойгтманн) хорошо отыграл, остальные баскетболисты немного подтянулись и, наверное, не так ярко было заметно, что у нас небольшие провалы в ротации».

Отметим, что Курбанов провел на площадке 23 минуты 1 секунду и набрал восемь очков.

ЦСКА одержал четвертую подряд победу в Евролиге и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем туре 30 января действующие чемпионы сыграют в гостях с «Химками».

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