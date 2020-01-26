Источник: Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный баскетболист, один из лучших игроков в истории НБА Кобе Брайант погиб в результате авиакатастрофы.

Согласно источнику, инцидент произошел в городе Калабасас (Калифорния). 41-летний спортсмен находился на борту вертолета вместе с тремя друзьями. О других деталях произошедшего не уточняется.

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Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

У него остались четыре дочери.

Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант