Президент UFC отреагировал на новость о гибели Брайанта Американец завершил карьеру в 2016 году.

Глава UFC Дана Уайт не смог обойти стороной печальные события вокруг легенды НБА Кобе Брайанта.

Ранее сообщалось, что 41-летний спортсмен погиб в результате авиакатастрофы. По слухам, на борту вертолета также находилась его 13-летняя дочь.

«Какой кошмар!!! Покойся с миром, друг», – написал Уайт в своем Twitter, выложив фотографию с известным баскетболистом.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.