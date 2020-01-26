Источник: Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Об этом сообщает TMZ.

Сегодня, 26 января стало известно о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.

Согласно источнику, на борту частного вертолета, который потерпел крушение по неизвестным причинам, находилась его 13-летняя дочь Джанна-Мария.

41-летний Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году

Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант