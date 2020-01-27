Овечкин – о гибели Брайанта: Он всегда ко мне хорошо относился. Легенда баскетбола Американец установил множество рекордов и посвятил 20 лет «Лос-Анджелес Лейкерс».

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал об отношениях с бывшим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайантом, который погиб в результате авиакатастрофы.

«Я был знаком с Кобе лично. Он всегда ко мне хорошо относился. До сих пор не могу поверить. Мне очень жаль. Легенда баскетбола», – приводит слова российского форварда журналистка Саманта Пелл.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.