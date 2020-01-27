Овечкин – о гибели Брайанта: Он всегда ко мне хорошо относился. Легенда баскетбола

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал об отношениях с бывшим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайантом, который погиб в результате авиакатастрофы.
«Я был знаком с Кобе лично. Он всегда ко мне хорошо относился. До сих пор не могу поверить. Мне очень жаль. Легенда баскетбола», – приводит слова российского форварда журналистка Саманта Пелл.
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian Open Все трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа. 23.01.2020 16:15 Теннис Мысин Николай Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий «Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев «Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег