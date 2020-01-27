Майкл Джордан: Брайант был мне как младший брат 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выразил соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Я шокирован трагической новостью о гибели Коби и его дочери Джанны. Словами не описать боль, которую я чувствую. Я любил Коби - он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и я буду скучать по этим беседам. Он был тяжелым соперником, одним из лучших в этой игре и очень одаренным. Также Коби был прекрасным отцом, который очень любил свою семью и гордился дочерью, которая переняла его страсть к баскетболу. Мои глубочайшие соболезнования его жене Ванессе, клубу «Лейкерс» и фанатам по всему миру», - говорится в заявлении Джордана, опубликованном в твиттере Sports Illustrated.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще четыре человека разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.