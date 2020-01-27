Названы имена еще четырех человек, погибших вместе с Брайантом

Установлены личности еще четырех человек, погибших в авиакатастрофе вместе с Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
На борту вертолета также находились подруга Джанны по баскетбольной команде Алисса и ее родители - мать Кери и отец Джон Альтобелли. Смерть семьи Альтобелли подтвердил брат Джона, сообщил в твиттере журналист LA Times Майк Ди Джованна.
Еще одной жертвой крушения стала 38-летняя Кристина Мозер - ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.
Утром 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния).
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей Георгий Лория: Джано после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса» Джано Ананидзе подписал контракт до конца сезона с кипрским «Анортосисом», где объединится сразу с шестью соотечественниками. Мы позвонили одному из них – вратарю сборной Грузии и бывшему голкиперу «Крыльев Советов» и «Анжи», чтобы расспросить о трансфере экс-спартаковца. 23.01.2020 23:00 Футбол Мощенко Захар Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев РФС vs РПЛ? Отчего отношения стали натянутыми Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что происходит сегодня в отношениях между двумя футбольными ведомствами. 22.01.2020 22:15 Футбол Яременко Николай Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в аренду Противостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду. 23.01.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай