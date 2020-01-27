Названы имена еще четырех человек, погибших вместе с Брайантом 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Установлены личности еще четырех человек, погибших в авиакатастрофе вместе с Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.

На борту вертолета также находились подруга Джанны по баскетбольной команде Алисса и ее родители - мать Кери и отец Джон Альтобелли. Смерть семьи Альтобелли подтвердил брат Джона, сообщил в твиттере журналист LA Times Майк Ди Джованна.

Еще одной жертвой крушения стала 38-летняя Кристина Мозер - ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.

Утром 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния).

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.