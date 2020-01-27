Роналду - о гибели Брайанта: Покойся с миром, легенда 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Кобе был настоящей легендой и источником вдохновения для очень многих людей. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб при этом крушении. Покойся с миром, легенда», - написал Роналду в Instagram.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.