Лионель Месси: Вся моя любовь направлена семье и друзьям Кобе 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси скорбит в связи с гибелью Кобе Брайанта.

«У меня нет слов... Вся моя любовь направлена семье и друзьям Кобе. Было приятно встретиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, как и немногие другие», - написал Месси в Instagram.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.