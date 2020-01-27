Лионель Месси: Вся моя любовь направлена семье и друзьям Кобе - Советский спорт
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27 января 2020 08:13БаскетболНечаев Юрий

Лионель Месси: Вся моя любовь направлена семье и друзьям Кобе

26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси скорбит в связи с гибелью Кобе Брайанта.

«У меня нет слов... Вся моя любовь направлена семье и друзьям Кобе. Было приятно встретиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, как и немногие другие», - написал Месси в Instagram.

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No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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