Погба - о гибели Брайанта: Легенды остаются навсегда 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Герои приходят и уходят. Легенды остаются навсегда. Покойся с миром. Коби, его дочь Джанна и все жертвы крушения, мои молитвы с вашими семьями», - написал Погба в Instagram.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.