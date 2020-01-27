Погба - о гибели Брайанта: Легенды остаются навсегда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.
«Герои приходят и уходят. Легенды остаются навсегда. Покойся с миром. Коби, его дочь Джанна и все жертвы крушения, мои молитвы с вашими семьями», - написал Погба в Instagram.
Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
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