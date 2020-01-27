Марадона – о гибели Брайанта: Все лучшие уходят Вчера американский баскетболист погиб в авиакатастрофе.

Легендарный футболист Диего Марадона скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Все лучшие уходят. Я также сожалею о гибели его дочери и членов экипажа вертолета. До встречи, легенда», - написал Марадона в Instagram.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ним пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.