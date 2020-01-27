«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта Вчера американский баскетболист погиб в авиакатастрофе.

Мадридский «Реал» присоединился к соболезнованиям в связи с гибелью Кобе Брайанта.

«Наш клуб глубоко сожалеет о смерти Кобе Брайанта - легенды баскетбола и мирового спорта. Хотим передать свои соболезнования его семье и друзьям. Эта потеря потрясла весь мир спорта», - гласит сообщение пресс-службы «королевского» клуба.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ним пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.