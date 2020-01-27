Станислав Еремин: Брайант своим отношением к баскетболу достиг невероятных высот Бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

– Кобе не просто звезда, он суперзвезда мирового баскетбола. Звезды бывают разные: кто-то забирается на вершину олимпа, но ведет себя скандально, а Кобе был воспитанный и порядочный, очень работоспособный. Своим отношением к баскетболу он достиг невероятных высот. Я считаю, что это большая трагедия не только баскетбола, но и всего мирового спорта, – цитирует Еремина News.ru.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.