Макгрегор – о гибели Брайанта: Великий. Какое наследие он оставил после себя - Советский спорт
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27 января 2020 19:29БаскетболГичунцев Артур

Макгрегор – о гибели Брайанта: Великий. Какое наследие он оставил после себя

Американец установил множество рекордов и посвятил 20 лет «Лос-Анджелес Лейкерс».

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, боец ММА Конор Макгрегор не оставил без внимания печальные события вокруг легенды НБА Кобе Брайанта.

«Очень грустные новости. Вообще, воскресенье – выходной, но Коби был энергичным человеком. Насколько мне известно, он летел в тренировочный центр. Этот человек столько сделал для мирового спорта… Великий. Какое наследие он оставил после себя… Печально», – цитирует ирландца Fox News.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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