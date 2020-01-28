Президент УЕФА отметил вклад Брайанта в борьбу с расизмом - Советский спорт
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28 января 2020 13:04Баскетбол

Президент УЕФА отметил вклад Брайанта в борьбу с расизмом

Президент УЕФА Александер Чеферин отдал должное легенде баскетбола Кобе Брайанту, погибшему в воскресенье в результате крушения вертолета.

- Я не был знаком с Брайантом лично, но меня всегда поражало, как он никогда не уклонялся от проблемы расизма и всегда занимал твердую позицию в этом вопросе. Это делало его настоящим примером для подражания среди других звезд спорта первой величины. Невозможно даже представить горе, которое испытывает сейчас его семья. Весь мир спорта единым фронтом выражает ей свою поддержку, - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги.

В составе сборной США Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году. В воскресенье 41-летний американец разбился в Калифорнии при крушении личного вертолета.

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