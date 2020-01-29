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Второй год кряду «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА - Советский спорт
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29 января 2020 00:02БаскетболШарафудинов Виктор

Второй год кряду «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА

Российскому клубу помог удачный результате в матче соперников по группе C.

На стадии группового турнира Лиги чемпионов ФИБА «Нижнему Новгороду» осталось провести еще два матча, однако команда Зорана Лукича уже досрочно вышла в плей-офф.

Помог нижегородскому клубу выгодный для него результат в матче 13-го тура между греческим «Перистери» и немецким «Бамбергом». 28 января «Перистери» выиграл встречу со счетом 78:75, и немецкая команда, занимающая пятое место в группе C, потеряла последние шансы на попадание в первую четверку.

Первое и второе место в группе C делят испанский «Тенерифе» и чешский «Нимбрук», выигравшие по 10 матчей из 12.

На третьем месте в данный момент находится «Перистери» с 8 победами в 13 играх.

«Нижний Новгород» занимает четвертое место, одержав в 12 турах 7 побед. У идущего пятым «Бамберга» – 6 выигрышей в 13 матчах.

Также потеряли шансы на выход из группы C черногорский «Морнар», турецкий «Газиантеп» и латвийский ВЭФ.

Сегодня 29 января «Нижний Новгород» примет на своей площадке «Газиантеп», а в последнем туре 4 февраля сыграет в Риге с ВЭФом.

Жеребьевка 1/8 финала состоится после завершения группового этапа, а матчи первого раунда плей-офф турнира состоятся в марте.

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» дошел в Лиге чемпионов ФИБА до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступил бельгийскому клубу «Антверп Джайантс».

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